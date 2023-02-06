Путин наградил четырех татарстанцев медалями и почетными званиями

Четыре татарстанца — два медика, а также представители науки и спорта получили государственные награды и почетные звания Российской Федерации. Указ об их награждении подписал Президент России Владимир Путин.

Так, за вклад в развитие науки и многолетний труд отмечен руководитель научного направления ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» Александр Гречкин.

Медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией награждена главная медицинская сестра Алексеевской ЦРБ Ирина Аляшева.

Почетные звания присуждены доценту кафедры КГМУ Алексею Зубкову («Заслуженный врач Российской Федерации) и директору учебно-спортивного комплекса «Дворец водных видов спорта» Поволжского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма Альберту Багаутдинову («Заслуженный работник физической культуры РФ»).