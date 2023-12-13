Путин наградил Благодарностью депутата Госдумы от РТ

Председатель Комитета Госдумы по контролю, депутат Госдумы от РТ Олег Морозов награждён Благодарностью Президента России Владимира Путина за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Благодарность Президента парламентарию вручил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента, приуроченного к 30-летию Конституции РФ и юбилею российского парламентаризма.