Путин впервые вручил орден Пирогова бизнесмену, внесшему вклад в борьбу с пандемией

Председатель Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции Российского союза промышленников и предпринимателей, гендиректор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев был награжден орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу бизнесмен получил государственную награду за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, Гурьев стал первым представителем крупного бизнеса и общественным деятелем в России, удостоенным этого ордена.

В марте 2020 года, во время эпидемии коронавируса, у одного из жителей Мурманской области, где функционировал филиал компании «ФосАгро», резко ухудшилось самочувствие и появилось подозрение на заражение коронавирусом. Гурьев оперативно направил самолет в Казань, откуда к месту нахождения пациента были доставлены первые 100 экспресс-систем тестирования на Covid-19.

В марте того же года по инициативе гендиректора компании был создан координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции. Он направлен на синхронизацию усилий бизнеса, федеральных и региональных органов власти для борьбы с вирусом и обеспечения стабильного рабочего процесса на предприятиях.

Орден Пирогова — почетная государственная награда, учрежденная указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Им награждаются граждане России за оказание медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.