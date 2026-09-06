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Общество 6 сентября 2026 22:39

Путин наградил Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правительства Чеченской Республики – министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, сына главы республики, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщили в администрации главы и правительства Чечни.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на молодой возраст, Ахмат Кадыров зарекомендовал себя как грамотный специалист и управленец, за короткое время сумел продемонстрировать высокие результаты в работе на посту главы Минспорта региона.

#чеченская республика #Владимир Путин #Кадыров
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