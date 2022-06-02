Путин наградил Асгата Сафарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении руководителя аппарата Президента Татарстана Асгата Сафарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Сафарова Аcгата Ахметовича...», – говорится в тексте документа.