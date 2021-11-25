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Общество
25 ноября 2021  12:14

Путин наградил шесть татарстанцев почетными государственными наградами

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Шесть жителей Республики Татарстан за свою трудовую деятельность были удостоены почетных медалей, орденов и званий. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Орденом дружбы наградили управляющего делами Полпредства РТ в РФ Рустэма Амирханова.

Медаль «Ордена за заслуги перед отечеством 2-й степени» получили замруководителя Департамента Президента РФ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов и глава Секретариата Председателя Госсовета РТ Марат Хасанов и член комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Кроме того, звания заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ удостоены два сотрудника одного из структурных подразделений «Татнефти».

 

 

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