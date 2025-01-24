Путин наградил 17 жителей РТ орденами и почетными званиями

Ордена, почетные звания и награды присвоены 17 жителям Татарстана. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Орденами Дружбы награждены советник генерального директора ООО «Азбука сыра» Марат Муратов, первый заместитель руководителя Администрации Раиса РТ, начальник управления татарстанского лидера по работе с территориями Ильнур Гарипов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени глава государства наградил директора «ГТРК Татарстан» Фирдуса Гималтдинова. Медалями аналогичного ордена II степени награждены начальник управления ЗАГС при Правительстве РТ Эльвира Ахметова, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, заместитель главврача Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава РТ — руководитель Республиканского центра эпидемиологического мониторинга Дмитрий Лопушов, начальник Управления Роспотребнадзора по РТ Альфия Титова, заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов, глава крестьянского хозяйства Ильсур Дияров.

Замглавы Минспорта РТ Ильдару Садриеву присвоено почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ.

Звания заслуженного работника ЖКХ РФ присвоены управляющей МУП «Горводзеленхоз» Розе Заббаровой и начальнику управления административно-технической инспекции исполкома Казани Наилю Минвалееву.

Заслуженными химиками РФ признаны машинист технологических насосов (компрессоров) нефтеперерабатывающего завода АО «TAHEKO» Сергей Волков, лаборант химического анализа АО «TAHEKO» Фидания Ильдарханова, машинист технологических насосов нефтеперерабатывающего завода АО «TAHEKO» Ирек Тазетдинов.

Знаками отличия «За наставничество» награждены профессора КФУ Борис Малкин и Федор Сундуров.