Путин: Надо выработать механизм оперативного обновления вакцин из-за мутаций Covid-19

Из-за непрекращающейся мутации Covid-19 нужно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от инфекции. Об этом на саммите «Двадцатки» заявил Президент России Владимир Путин.

«С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин», — сказал российский лидер.

Он добавил, что нуждающиеся страны все еще не могут получить доступ к вакцинам из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, в том числе среди государств «Двадцатки».

«Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств „Двадцатки“, к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — сказал Владимир Путин.

По его словам, странам G20 в кратчайшие сроки также нужно проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от Covid-19.