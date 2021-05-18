Путин: Надо делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны

Россия призывает к сотрудничеству и заявляет о том, что нужно приложить все усилия для того, чтобы избежать повторения Второй мировой войны, формировать более справедливый и демократичный многополярный мир. На этом акцентировал внимание Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед послами иностранных государств, сообщает РИА Новости.

«Мы бережно храним память о тех, кто воевал, кто отдал жизни за мир и свободу, самоотверженно трудился в тылу, чествуем наших ветеранов. Убеждены, надо делать все, чтобы не допустить трагедии Второй мировой войны, забвения ее уроков», — сказал Президент РФ.

Россия оказывает помощь более 60 странам, и вместе с ними преодолевает трудности, связанные с последствиями пандемии. А также помогает в налаживании производства отечественных препаратов.

Владимир Путин призвал международное сообщество к сотрудничеству и подчеркнул, что обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только совместными усилиями.

