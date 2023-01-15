Путин надеется, что ВС России не раз порадуют его успехами в рамках спецоперации

Президент России Владимир Путин оценил динамику спецоперации на Украине. Об этом, а также о реакции на новости о взятии Соледара у главы государства спросил журналист Павел Зарубин. Кадрами из интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин» он поделился в своем телеграм-канале.

«Динамика положительная, все развивается в рамках плана Минобороны, Генерального штаба, и, надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — заявил Президент.

Напомним, о полном взятии Соледара 11 января объявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В Минобороны сообщили, что в освобождении города участвовала разнородная группировка российских сил, а штурм городских кварталов на себя взяли добровольцы штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».