Путин надеется, что Африканский союз станет полноправным членом G20 в сентябре

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Россия рассчитывает, что уже в сентябре этого года Африканский союз по праву займет свое место в «Большой двадцатке» (G20). Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и главой комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

«Мы поддерживаем подключение Африканского союза к работе ведущих международных объединений. Россия одной из первых положительно откликнулась на инициативу о предоставлении Афросоюзу полномочного, полноправного членства в Группе двадцати», – цитирует российского лидера ТАСС. Он добавил, что окончательное решение будет принято в сентябре в ходе саммита G20 в Нью-Дели.

Путин заверил, что Россия рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для того, чтобы Африка «занимала достойное место в системе глобальных экономических связей».