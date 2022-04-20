Путин: Начать спецоперацию Россию заставили восемь лет бомбежек Донбасса

Трагедия Донбасса, на территории которого более восьми лет длятся бомбежки и боевые действия, заставила Россию начать спецоперацию. Об этом на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. <...> По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе — это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин вновь подчеркнул, что главной целью операции была и остается защита мирного населения Донбасса.