Политика 16 декабря 2025 20:59

Путин начал получать вопросы россиян к ежегодной прямой линии

Президент России Владимир Путин уже начал получать вопросы от граждан к предстоящей ежегодной прямой линии с лидером страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу, его слова приводит «ТАСС».

Песков уточнил, что вопросы россиян уже направляются Путину в систематизированном виде.

Он пояснил, что поступающие вопросы структурируются по регионам и федеральным ведомствам, что позволяет сразу определить ответственных и подготовить необходимые справки для президента. Песков также отметил, что ведомства уделяют этому процессу особое внимание и действуют оперативно.

