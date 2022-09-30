Путин начал обращение к россиянам о присоединении новых территорий с минуты молчания

Минуту молчания по погибшим жителям Донбасса в ходе вооруженного конфликта объявил Президент России Владимир Путин в начале своего обращения на церемонии подписанисания договоров о присоединении к РФ новых территорий – ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Мы всегда будем помнить героев "Русской весны", всех, кто не смирился в 2014 году с государственным переворотом и погиб за право говорить на родном языке, сохранять культуру, веру, за право жить», – сказал Президент.

Он напомнил о прошедших референдумах по вопросу вхождения в состав РФ новых территорий и подчеркнул, что жители сделали свой выбор.

«Это однозначный выбор. <…> Уверен, что Федеральное Собрание поддержит Конституционные законы об образовании четырех новых регионов, новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей», – сказал он.

Напомним, церемония проходит в эти минуты в Георгиевском зале Кремля. В ней принимают участие депутаты, сенаторы, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также руководители администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. Таким образом, в Кремле подпишут сразу четыре договора о принятии в состав России новых субъектов.