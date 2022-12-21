Путин начал коллегию Минобороны с минуты молчания по погибшим в зоне СВО

Сегодня Верховный главнокомандующий, Президент России Владимир Путин принял участие в итоговой коллегии Министерства обороны РФ. На мероприятии будут подведены итоги и обсуждаться планы по развитию Вооруженных сил страны.

Глава государства открыл мероприятие со слов о специальной военной операции на Украине – опыт боевых действий позволит четко определить дальнейшее направление развития ВС РФ.

«Мы встречаемся на ежегодной коллегии Минобороны в очень ответственный период. Продолжается специальная военная операция, и сегодня с учетом полученного опыта боевых действий обсудим ключевые направления развития армии и флота», — анонсировал глава государства.

Путин поблагодарил солдат и офицеров, находящихся на передовой и в центрах подготовки личного состава. Многие из них рискуют жизнью ради спасения однополчан, военные не жалеют сил, выполняя поставленные задачи.

«И, конечно, мы сегодня должны почтить память всех наших боевых товарищей, отдавших жизнь за Родину», — отметил он, объявив минуту молчания.