Путин набрал 89% голосов на выборах Президента России в Татарстане - данные экзитполов

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Согласно данным экзитполов, за Владимира Путина на выборах Президента России в Татарстане проголосовали 89% избирателей. Об этом в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа» сообщила заместитель директора по научной деятельности Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

По другим кандидатам на пост российского лидера следующие цифры:

1,9% голосов за Владислава Даванкова от партии «Новые люди»;

4% голосов за Леонида Слуцкого от партии ЛДПР;

4.2% голосов за Николая Харитонова от партии КПРФ.

«На выборах Президента Российской Федерации осуществлялись опросы избирателей. Они проводились на избирательных участках Казани (34% от общего числа опрашиваемых), других городах республики (40%) и сельских поседениях (26%). Всего социологами было опрошено 11 тыс. человек, около 63% из них поделились тем, за кого они проголосовали. Именно на их ответах построены данные экзитполов», - пояснила Ефлова.

Она подчеркнула, что выборы в Татарстане прошли при очень высокой явке, которая и ожидалась по предварительным соцопросам.

Что касается мотивов людей пойти на выборы Президента Российской Федерации, то по данным опроса АНО «Диалог регионы» в Татарстане, чаще всего граждан мотивирует желание выразить свою позицию и поддержать своего кандидата, исполнить свой гражданский долг, добавил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

«Люди часто говорили о том, что выбор будущего для своих детей и внуков для них максимально важен, а также они могут внести вклад в поддержку стабильности в стране», - заявил спикер.

Он также поделился данными о том, почему люди в своем большинстве идут голосовать за Владимира Путина.

«Среди причин люди говорили о том, что в стране сейчас важно сохранить стабильность, в том числе во власти, что Владимиру Путину сейчас нет равных среди политиков в стране, и он хорошо справляется с обязанностями Президента и ведет правильную политику», - заключил Гильмеев.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, открылись 45 временных избирательных участков. Сегодня, в заключительный день выборов, участки в республике работали до 20.00 по московскому времени. Проведение выборов обеспечивали 22 тысячи членов избиркомов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации прошли 15, 16 и 17 марта. В них принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).