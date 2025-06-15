Путин: на Западе многие разделяют позицию РФ по отношению к традиционным ценностям

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что взгляды России на традиционные ценности находят поддержку у многих людей в странах Запада, в том числе и в Западной Европе, и в Америке. Об этом он рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«И очень многим людям, в том числе и на Западе, я же все время говорил, что у нас очень много людей, которые разделяют наши позиции, и в Западной Европе много таких, и в Америке, в том числе в Северной Америке», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста по поводу либеральных взглядов Запада на традиционные ценности.

Он подчеркнул, что надеется, что четкая позиция России помогла тем, кто ранее опасался открыто высказываться:

«Наверно, во всяком случае я надеюсь на то, что наша открытая, честная и ясная позиция по этим вопросам - она все-таки поддержала тех людей, которые думали так же, как мы».

По словам главы государства, политические перемены, особенно в США, открыли многим людям путь к выражению своих взглядов:

«Когда к власти пришли люди, которые в этом смысле думают примерно как мы, одинаково ничего не бывает, но в целом разделяют вот эти общечеловеческие ценности, это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди, которые сидели там, в тылу, и просто про себя помалкивали, не желая сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, - они тоже уже безбоязненно начали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене», — заявил президент.

Он также отметил, что, по его мнению, современный глобальный либерализм утратил свою суть:

«Этот так называемый глобальный либерализм - он, я тоже об этом уже говорил, изжил сам себя, на мой взгляд. Он превратился из либерализма в тоталитаризм».

Фрагмент интервью опубликован Павлом Зарубиным в его Телеграм-канале.