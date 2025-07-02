Путин поблагодарил Жапарова за особый статус русского в Кыргызстане

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Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым в Московском Кремле поблагодарил его за особый статус русского языка, установленной в возглавляемой им центральноазиатской стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В 43, по-моему, школах Кыргызстана работают 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ, и есть планы увеличения количества школ на русском языке», – заметил Президент РФ.

По его мнению, особый статус русского языка в Кыргызстане позволяет Москве и Бишкеку «работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики».

Относительно экономических связей Путин сказал, что их развитие идет хорошо и стабильно. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 11 с лишним процентов, а «в этом году за первые четыре месяца прибавил еще 17 [процентов] с лишним». Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана, работает Российско-Кыргызский фонд развития.

Вместе с тем Президент РФ признал, что «вопросов, безусловно, при таком объеме отношений достаточно».

Жапаров в свою очередь высказал надежду, что стороны сумеют обменяться мнениями относительно дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества. «Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий», – заверил он.

Кроме того, Президент Кыргызстана заверил, что в его стране будут с нетерпением ждать визита российского лидера на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ (она должна пройти в Бишкеке в ноябре этого года).