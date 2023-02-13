Путин на встрече с Зюгановым вновь предрек победу России

Россия одержит победу по итогам специальной военной операции, подтвердил глава государства Владимир Путин на сегодняшней встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Обсуждая современную повестку, Зюганов заявил, что сегодня «борьба с нацистами, фашистами» приобретает «судьбоносное значение».

«Я 20 лет в Совете Европы отработал – я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить – и победим», – сказал Зюганов.

«Так и будет. Спасибо», – ответил Путин.

Напомним, 24 февраля будет ровно год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию. При этом Путин неоднократно заявлял, что Россия не начинала боевые действия, а пытается их закончить.