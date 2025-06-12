Путин на встрече с участниками программы «Время героев» объяснил смысл ее названия

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» подчеркнул, что будущее страны должно быть связано с такими людьми, как участники специальной военной операции. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что при создании инициативы «Время героев» он стремился не просто к формальности в названии, а к тому, чтобы смысл проекта отражал реальность – чтобы день сегодняшний и завтрашний принадлежал настоящим героям. Именно поэтому программа стала называться так.