Путин на встрече с послами: Вы можете рассчитывать на поддержку властей России

Сегодня состоялась церемония вручения послами иностранных государств верительных грамот Президенту России Владимиру Путину. В мероприятии, прошедшем в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, приняли участие новоприбывшие послы 20 государств, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поприветствовал представителей иностранных государств, поздравил их с официальным началом дипломатической деятельности в РФ и пожелал им успехов.

«И мы искренне заинтересованы в том, чтобы ваша работа была успешной и приносила практическую отдачу», — добавил Президент.

Он отметил, что послы могут рассчитывать на поддержку и помощь со стороны властей, министерств и ведомств РФ. Российский бизнес, политические и общественные круги также нацелены на развитие конструктивного диалога.

Участниками церемонии стали дипломаты из Словакии, Вьетнама, Нигерии, Гвинеи, Сомали, Ганы, Австрии, Мавритании, Таджикистана, Мьянмы, Бразилии, Анголы, Италии, Шри-Ланки, Бенина, Эквадора, Панамы, Эль-Сальвадора, Испании и Индии.