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Путин на встрече с Миннихановым похвалил рост несырьевого экспорта из Татарстана в 2 раза
Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил рост обрабатывающей отрасли республиканской промышленности и несырьевого экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обрабатывающий сектор вырос, – сказал глава государства, изучая предоставленные ему данные. – Несырьевой экспорт тоже – в 2 раза».
Рустам Минниханов доложил, что рост показателей в экспорте составил 65%, в промышленности – 71,2%.
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