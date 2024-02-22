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Татарстан – республика достижений 22 февраля 2024 15:33

Путин на встрече с Миннихановым похвалил рост несырьевого экспорта из Татарстана в 2 раза

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Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил рост обрабатывающей отрасли республиканской промышленности и несырьевого экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обрабатывающий сектор вырос, – сказал глава государства, изучая предоставленные ему данные. – Несырьевой экспорт тоже – в 2 раза».

Рустам Минниханов доложил, что рост показателей в экспорте составил 65%, в промышленности – 71,2%.

#Рустам Минниханов #Владимир Путин #Татарстан – республика достижений
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