Путин на встрече с Миннихановым похвалил рост несырьевого экспорта из Татарстана в 2 раза

Президент России Владимир Путин на встрече с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил рост обрабатывающей отрасли республиканской промышленности и несырьевого экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обрабатывающий сектор вырос, – сказал глава государства, изучая предоставленные ему данные. – Несырьевой экспорт тоже – в 2 раза».

Рустам Минниханов доложил, что рост показателей в экспорте составил 65%, в промышленности – 71,2%.