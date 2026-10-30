Путин на встрече с лидером Того раскрыл секрет своей энергичности

Президент России Владимир Путин на встрече с Премьер-министром Того Фором Гнассингбе раскрыл секрет своей энергичности, поразившей многих участников двухсторонних встреч во время саммита Россия – Африка.

«Господин Президент, хочу искренне поблагодарить вас за доступность для встречи и за большое ваше терпение. Вчера я видел, сколько много встреч у вас было. Вы выглядели при этом намного меньше уставшим, чем мы», – заявил тоголезский лидер и поблагодарил Путина за внимание к своей делегации (цитата по ТАСС).

«Господин Премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», – с улыбкой ответил гостю Президент РФ.

Накануне вечером Владимир Путин после пленарных заседаний саммита Россия – Африка провел переговоры с лидерами Намибии, Республики Конго, Бурунди, Кении. Сегодня до главы Правительства Того он встретился с лидерами Судана, Мадагаскара, Ганы, Мали, Южного Судана, Центрально-Африканской Республики и Демократической Республики Конго.

Уже после беседы с Фором Гнассингбе началась встреча Президента России с его эритрейским коллегой Исайясом Афеворки.

Основные идеи третьего по счету саммита Россия – Африка – всестороннее расширение российско-африканского сотрудничества и укрепление суверенитета африканских государств. Об участии Татарстана в работе форума можно узнать из материала «Татар-информа».