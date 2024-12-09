Путин на вручении медалей «Золотая звезда»: Сломить Россию никому не удастся

Президент России Владимир Путин

Фото: © «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин сегодня, в День Героев Отечества, вручает военнослужащим медали «Золотая Звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В своем выступлении глава государства поделился мыслями о значении действий российских военных в ходе спецоперации.

«Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим и что покорить, сломить Россию никому не удастся», — заявил он.

«На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — выразил уверенность Владимир Путин.

«И сегодня для меня огромная честь вручить награды военнослужащим, удостоенным звания Героя Российской Федерации», — подчеркнул Президент.

«Действуя на передовой, на самых сложных участках, они проявили отвагу, высочайший профессионализм, исключительные личные качества. Дали решительный отпор противнику. Спасали, прикрывали собой боевых товарищей, невзирая на полученные ранения, продолжали вести за собой», — перечислил он поступки, за которые награждены бойцы.

Путин также добавил, что две награды будут вручены семьям военнослужащих, ставших Героями РФ посмертно: Владимира Гавриленко и Михаила Избакиева. «Вечная им слава!» — сказал он.