Путин: На вооружении у России находится более 2 тыс. беспилотников

В распоряжении у российской армии находится свыше 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями Минобороны и предприятий ОПК. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время...», — сказал глава государства во время заседания.

Путин отметил, что беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в вооруженных конфликтах последних лет.

Он также напомнил об атаках террористов в Сирии при помощи беспилотных аппаратов, которые наглядно продемонстрировали не только их эффективность, но и угрозу, которые они могут представлять. Однако, российский лидер подчеркнул, что военные силы России научились достаточно успешно отражать подобные атаки.