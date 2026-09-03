Путин на ВЭФ рассказал о встрече с тигром

На пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал, что во время поездки на Дальний Восток на дорогу перед его автомобилем вышел дикий тигр.

Глава государства отметил, что хищник никуда не спешил и вел себя как хозяин тайги.

Путин посвятил выступление развитию Дальнего Востока и Арктики, отметив уникальную природу региона, способную привлечь туристов. Он подчеркнул необходимость соблюдения экологических требований при строительстве и пообещал продолжить генеральную уборку Арктики – вывоз старой техники и расчистку отходов. Особое внимание, по его словам, уделят защите чувствительных экосистем и сохранению редких животных, включая амурского тигра и дальневосточного леопарда.