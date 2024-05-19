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Путин на следующей неделе встретится с руководителями оборонных предприятий
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На следующей неделе Президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями оборонных предприятий. Об этом сообщает передает ТАСС.
Отмечается, что в планах российского лидера также работа на региональном направлении и международные контакты.
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