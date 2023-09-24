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Руc Тат
Политика 24 сентября 2023 23:45

Путин на следующей неделе встретится с новоизбранными губернаторами

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Путин на следующей неделе встретится с новоизбранными губернаторами
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

На будущей неделе Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями регионов, избранными в последний единый день голосования. Об этом было сказано в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Помимо этого, у Президента должны состояться совещания с Правительством страны и Советом безопасности РФ. Запланированы и международные контакты.

Кремль на данный момент официально не анонсировал график Владимира Путина на следующую неделю.

#Владимир Путин
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