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Путин на следующей неделе встретится с новоизбранными губернаторами
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Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru
На будущей неделе Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями регионов, избранными в последний единый день голосования. Об этом было сказано в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Помимо этого, у Президента должны состояться совещания с Правительством страны и Советом безопасности РФ. Запланированы и международные контакты.
Кремль на данный момент официально не анонсировал график Владимира Путина на следующую неделю.
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