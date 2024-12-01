Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и встретится со ставшими инвалидами участниками специальной военной операции. Об этом сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

«С героями спецоперации, получившими инвалидность, Путин встречается регулярно. В Международный день инвалидов (отмечается 3 декабря — прим. Т-и) продолжит заниматься их жизненными вопросами» — было отмечено в передаче.

В День добровольца, который отмечается 5 декабря, Президент РФ пообщается с победителями в номинации «Волонтер года».

Кроме того, на будущей неделе Путин встретится с молодыми учеными и выступит на пленарном заседании форума «Россия зовет» (форум будет проходить в Москве 4 и 5 декабря, пленарная сессия состоится 4-го числа).

Помимо этого, президентский план включает еще и поездку в Минск, где «Россия и Беларусь подведут итоги года Союзного государства».