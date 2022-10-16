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Ру Тат
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Политика
16 октября 2022  16:01

Путин на следующей неделе проведет совещание с Совбезом

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Президент России Владимир Путин на неделе с 17 октября проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, у руководителя страны назначена встреча и с представителями Кабинета министров России.

Предыдущее совещание Президента РФ с Совбезом состоялось неделей ранее 10 октября. Тогда обсуждение в первую очередь затронуло диверсионный взрыв на Крымском мосту (8 октября).

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