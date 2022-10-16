Путин на следующей неделе проведет совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин на неделе с 17 октября проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Кроме того, у руководителя страны назначена встреча и с представителями Кабинета министров России.
Предыдущее совещание Президента РФ с Совбезом состоялось неделей ранее 10 октября. Тогда обсуждение в первую очередь затронуло диверсионный взрыв на Крымском мосту (8 октября).