Путин на следующей неделе проведет совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин на неделе с 17 октября проведет совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, у руководителя страны назначена встреча и с представителями Кабинета министров России.

Предыдущее совещание Президента РФ с Совбезом состоялось неделей ранее 10 октября. Тогда обсуждение в первую очередь затронуло диверсионный взрыв на Крымском мосту (8 октября).