Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

На следующей неделе Президент России Владимир Путин проведет новое совещание по развитию Крыма и Севастополя. Об этом сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

Кроме того, глава государства проведет урок «Победа». В связи с этим Зарубин напомнил о начавшемся Годе защитника Отечества и грядущем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.

«И на предстоящей неделе в рабочем плане Президента — важные международные контакты», — добавил журналист ВГТРК. При этом он не стал уточнять, о каких именно переговорах идет речь.