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Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
На следующей неделе Президент России Владимир Путин проведет новое совещание по развитию Крыма и Севастополя. Об этом сказано в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.
Кроме того, глава государства проведет урок «Победа». В связи с этим Зарубин напомнил о начавшемся Годе защитника Отечества и грядущем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.
«И на предстоящей неделе в рабочем плане Президента — важные международные контакты», — добавил журналист ВГТРК. При этом он не стал уточнять, о каких именно переговорах идет речь.
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