Путин на следующей неделе проведет серию совещаний по ситуации в экономике

На следующей неделе Президент России Владимир Путин продолжит серию совещаний по ситуации в экономике. В числе прочего Кабмин РФ планирует предоставить главе государства бюджетный пакет на 2023-25 годы, передает РИА Новости.

Помимо этого, предполагается, что на следующей неделе Путин примет верительные грамоты от послов иностранных государств, которые начинают работу в России. Не исключена также и региональная поездка Президента – куда именно, пока не уточняется.

Напомним, на этой неделе Путин принял участие в саммите ШОС в Самарканде, провел несколько встреч с лидерами дружественных государств и сделал несколько заявлений по поводу проведения военной спецоперации на Украине, в частности, прокомментировал попытки контрнаступления ВСУ.