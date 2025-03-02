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Политика 2 марта 2025 14:34

Путин на следующей неделе проведет коллегию МВД и встретится с Премьером Мьянмы

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Путин на следующей неделе проведет коллегию МВД и встретится с Премьером Мьянмы
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

На следующей неделе Президент России Владимир Путин проведет заседание коллегии Министерства внутренних дел. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

«В плане Президента на неделю – коллегия МВД. <…> В условиях повторяющихся попыток дестабилизировать страну Путин поставит новые задачи перед сотрудниками МВД», – отметил Зарубин.

Кроме того, график главы государства на неделю включает встречу с Премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном (намечена на 4 марта), совещание с Правительством страны «и, конечно же, поздравление с 8 Марта».

«Безусловно, стоит ждать и других событий», – заключил корреспондент ВГТРК.

#Владимир Путин
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