Путин на саммите БРИКС: Выход из кризиса в экономике можно найти только сообща

Только в тесном сотрудничестве с партнерами можно преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед государствами, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на XIV саммите БРИКС. Сложность и транснациональный характер угроз, которые во многом связаны с непродуманными действиями лидеров других стран, требуют поиска коллективных ответов, цитирует его сайт Кремля.

К общим задачам, стоящим на первом месте в мировой повестке, Путин отнес урегулирование конфликтов, борьбу с терроризмом и организованной преступностью, противодействие изменению климата и распространению опасных инфекций.

«И конечно, только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств, которые, используя финансовые механизмы, по сути, перекладывают на весь мир свои собственные ошибки в макроэкономической политике», — добавил Президент РФ.

В таких условиях лидерство стран БРИКС имеет особое значение для формирования многополярной системы межгосударственных отношений, считает российский лидер. «При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику», — считает он.

XIV саммит БРИКС проходит под председательством КНР в видеорежиме. Лидеры стран обсуждают актуальные международные темы и вопросы расширения сотрудничества между участниками группы по различным направлениям.