Путин на саммите БРИКС объяснил действия России на Украине

Действия России на Украине объясняются желанием поддержать людей, которые борются за свое будущее, свои язык и культуру, заявил Президент России Владимир Путин. Кризис в этой стране случился по инициативе западных стран, стремящихся к своему особому статусу, сказал он в выступлении на саммите БРИКС.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе», – сказал Путин.

БРИКС единодушно выступает против западной гегемонии в пользу формирования многополярного миропорядка, добавил он, подчеркнув, что стремление сохранить некоторых стран сохранить свою гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине.

«Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия будет поддерживать людей, борющихся за свое будущее.

Напомним, сегодня в Йоханнесбурге проходит, второй, основной день саммита БРИКС. Путин принимает в нем участие в режиме видео-конференц-связи. Очно Россию на саммите представляет глава МИДа Сергей Лавров.