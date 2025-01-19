Путин на предстоящей неделе планирует провести ряд международных контактов

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

На следующей неделе Президент России Владимир Путин проведет ряд международных контактов. Об этом говорится в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале ее ведущий Павел Зарубин.

«<...> в плане Президента — и международные контакты. И по понятным причинам к ним на предстоящей неделе будет приковано наиболее пристальное внимание», — заметил журналист ВГТРК, не уточняя, о каких именно переговорах идет речь.

Кроме того, глава государства проведет заседание попечительского совета Московского государственного университета. «Главному университету страны» в этом году исполняется 270 лет, о чем не преминул напомнить Зарубин.

Помимо этого, Путина ожидает совещание с членами Правительства, посвященное экономическим вопросам, и заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.