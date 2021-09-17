news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
17 сентября 2021  12:14

В пандемию на поддержку россиян и экономики были направлено около 3 трлн рублей

news_top_970_100

Правительство РФ направило около 3 триллионов рублей на поддержку граждан и экономики, заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны», – отметил российский лидер.

Эти средства, по словам Путина, были использованы для сохранения рабочих мест и доходов граждан и инвестиционного климата, семьям с детьми, регионам РФ и российским предпринимателям.

Глава РФ считает, что для стимулирования роста экономики необходимо развивать цифровизацию и более широко применять «экологически чистые технологии» в различных сферах.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что социально-экономическое развитие России и помощь населению были и остаются приоритетными задачами для главы государства.

В августе российский лидер дал правительству поручение организовать мониторинг доходов жителей России, чтобы при необходимости вводить дополнительные меры поддержки.

 

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное