В пандемию на поддержку россиян и экономики были направлено около 3 трлн рублей

Правительство РФ направило около 3 триллионов рублей на поддержку граждан и экономики, заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны», – отметил российский лидер.

Эти средства, по словам Путина, были использованы для сохранения рабочих мест и доходов граждан и инвестиционного климата, семьям с детьми, регионам РФ и российским предпринимателям.

Глава РФ считает, что для стимулирования роста экономики необходимо развивать цифровизацию и более широко применять «экологически чистые технологии» в различных сферах.

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что социально-экономическое развитие России и помощь населению были и остаются приоритетными задачами для главы государства.

В августе российский лидер дал правительству поручение организовать мониторинг доходов жителей России, чтобы при необходимости вводить дополнительные меры поддержки.