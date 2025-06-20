Путин на ПМЭФ-2025: Экономика России показывает качественный рост

На пленарной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Президент России Владимир Путин дал подробную оценку текущего состояния российской экономики.

Он отметил, что, несмотря на сложный внешний фон, ВВП страны продолжает расти: в последние два года – более чем на 4% ежегодно, опережая среднемировые темпы. Рост ненефтегазового ВВП (очищенного от влияния углеводородного сектора) составил 7,2% в 2023 году и почти 4,9% в 2024-м.

«Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим – он даже отрицателен», – выразил уверенность Путин.

Президент упомянул устойчивое развитие сельского хозяйства, промышленности, строительства, логистики, сферы услуг, финансов и IT-отрасли – ключевых системообразующих секторов экономики.

По его словам, это доказывает отказ от «исключительно сырьевой модели» и подтверждает статус России как четвертой по объему ВВП (рассчитанному по ППС – прим. Т-и) экономики в мире – и первой в Европе по этому показателю. Вместе с тем он отметил, что важно не только достичь таких высот, но и удерживать их, создавая комфортные условия для отечественных и иностранных (из дружественных стран) инвестиций, модернизации и расширения производства.

Президент определил ключевую задачу года – обеспечить сбалансированный экономический рост, включающий умеренную инфляцию, низкую безработицу и стабильные темпы роста. По его словам, регулирование инфляции дало результаты лучше, чем ожидал Банк России, что позволило приступить к осторожному смягчению денежно-кредитной политики.

В подтверждение динамики Путин отметил, что за январь – апрель 2025 года ВВП вырос на 1,5% в годовом выражении, а в апреле – на 1,9 %.

Он также заметил, что Правительство РФ и Центральный банк обсуждают риски стагнации и дальнейшие меры. Президент пообещал выделить ключевые моменты о ситуации на рынке труда позднее в рамках сессии ПМЭФ.