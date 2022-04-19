Путин на переговорах обсудит с Премьер-министром Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном в подмосковном Ново-Огареве. На переговорах планируется обсудить вопросы безопасности в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что, несмотря на все проблемы, постоянно поддерживает контакт с главой армянского правительства.

«Мы с Вами постоянно в контакте. Не знаю, каждую неделю или каждые десять дней точно говорим по телефону. Да и встречи регулярные, несмотря на пандемийный период», - сказал российский лидер.

Он напомнил, что визит Пашиняна в Россию приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Арменией, добавив, что в ходе встречи планируется подписать некоторые документы к «довольно солидной базе».

Сам армянский Премьер-министр, как сообщает РИА Новости, заявил о том, что его визит в Москву говорит о том, что отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне.

«Как вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение, потому что приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, и показывает, что отношения между нашими странами находятся на очень высоком уровне», – сказал он.

Пашинян также выразил надежду, что по итогам его рабочей поездки динамика отношений между Россией и Арменией будет развиваться еще эффективнее.