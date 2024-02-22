Путин на открытии медобъектов в РТ: Помощь людям — психологически тонкая работа

Помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, — это психологически тонкая и сложная работа. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Перинатального центра горбольницы №7 в Казани, хосписа «Наташа» и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий.

«Люди, которые оказались в тяжелой ситуации, должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. Эту заинтересованность не купишь, не наработаешь. Это не просто повышение квалификации. Это может идти только от сердца — желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации», — сказал Президент.

Он выразил благодарность людям, которые задействованы в этой работе и отдельно отметил Владимира Вавилова, создателя хосписа.

«Я вам знаете что хочу сказать: простые граждане у нас умные люди, вне зависимости от уровня образования. Просто так кому бы то ни было деньги не отдадут. Отдадут и отдают только тем людям, которым доверяют. Вам доверяют», — заключил он.

Видео: kremlin.ru