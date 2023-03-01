Путин на открытии БКЛ в Москве заявил о желании показать ее Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции принял участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Он заявил, что намерен показать ее председателю КНР Си Цзиньпину, подчеркнув, что по своим масштабам линия обогнала Китай.

«Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям», – сказал Президент. По своей протяженности 70-километровая линия стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, добавил он.

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия. Всего в эксплуатацию введены девять новых станций. Ожидается, что запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 миллиона человек, а также значительно снизит нагрузку на другие линии.