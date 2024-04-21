Путин: На органы местного самоуправления возложена важная и ответственная миссия

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципалитетов, работников органов местного самоуправления с Днем местного самоуправления. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что данный институт в нашей стране имеет богатую историю, начало которой было положено в апреле 1785 года — Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам.

Путин подчеркнул, что сегодня на органы местного самоуправления возложена важная и ответственная миссия, от их эффективной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры городов, благоустройство сельских территорий и решение самых востребованных проблем граждан.

«Здесь мы очень рассчитываем на вас — работников всех звеньев муниципальной власти, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, на искреннее стремление изменить жизнь земляков к лучшему», — сказал Президент.

Он призвал активнее поддерживать значимые общественные инициативы, создавать условия для участия людей в определении приоритетов развития родных городов и поселков, в реализации проектов и программ.