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Путин: На органы местного самоуправления возложена важная и ответственная миссия
Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципалитетов, работников органов местного самоуправления с Днем местного самоуправления. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что данный институт в нашей стране имеет богатую историю, начало которой было положено в апреле 1785 года — Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам.
Путин подчеркнул, что сегодня на органы местного самоуправления возложена важная и ответственная миссия, от их эффективной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры городов, благоустройство сельских территорий и решение самых востребованных проблем граждан.
«Здесь мы очень рассчитываем на вас — работников всех звеньев муниципальной власти, на ваш профессионализм, чуткость и неравнодушие, на искреннее стремление изменить жизнь земляков к лучшему», — сказал Президент.
Он призвал активнее поддерживать значимые общественные инициативы, создавать условия для участия людей в определении приоритетов развития родных городов и поселков, в реализации проектов и программ.
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