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Политика 29 февраля 2024 12:56

Путин: На объекты здравоохранения выделят еще 1 трлн рублей

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Путин: На объекты здравоохранения выделят еще 1 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию предложил запустить новую программу охраны материнства и сбережения здоровья детей. Кроме того он заявил о дополнительном финансировании на объекты здравоохранения.

«Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более триллиона рублей», — заявил Путин.

Он предложил запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей, подростков, в том числе репродуктивного здоровья.

«Чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети», — отметил глава российского государства.

Приоритетами в этой программе станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

#Послание Президента-2024
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