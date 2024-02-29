Путин: На объекты здравоохранения выделят еще 1 трлн рублей

Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию предложил запустить новую программу охраны материнства и сбережения здоровья детей. Кроме того он заявил о дополнительном финансировании на объекты здравоохранения.

«Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более триллиона рублей», — заявил Путин.

Он предложил запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей, подростков, в том числе репродуктивного здоровья.

«Чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети», — отметил глава российского государства.

Приоритетами в этой программе станет расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.