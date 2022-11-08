Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы
Президент России Владимир Путин во вторник вечером посетил выставку, посвященную истории обороны Москвы. Под открытым небом представлены десятки единиц военной техники, стихи и песни военных лет, а также тематические инсталляции и театрализованные мини-постановки, погружающие посетителей в атмосферу ноября 1941 года, сообщает РИА Новости.
Всего в музее демонстрируется около 60 экспонатов, предоставленных музеем техники Вадима Задорожного. Музейная экспозиция разделена на несколько тематических зон, в которых рассказывается о жизни в осажденной столице осенью-зимой 1941 года, о героизме и стойкости ее защитников. На экранах демонстрируется военный парад, прошедший в Москве 7 ноября 1941 года, а также Парад Победы 1945 года.
Отмечается, что ключевым моментом выставки станет демонстрация исторического фильма «Разгром немецких войск под Москвой».