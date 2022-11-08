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Официальная хроника
8 ноября 2022  18:09

Путин осмотрел на Красной площади выставку об истории обороны Москвы

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Президент России Владимир Путин во вторник вечером посетил выставку, посвященную истории обороны Москвы. Под открытым небом представлены десятки единиц военной техники, стихи и песни военных лет, а также тематические инсталляции и театрализованные мини-постановки, погружающие посетителей в атмосферу ноября 1941 года, сообщает РИА Новости. 

Всего в музее демонстрируется около 60 экспонатов, предоставленных музеем техники Вадима Задорожного. Музейная экспозиция разделена на несколько тематических зон, в которых рассказывается о жизни в осажденной столице осенью-зимой 1941 года, о героизме и стойкости ее защитников. На экранах демонстрируется военный парад, прошедший в Москве 7 ноября 1941 года, а также Парад Победы 1945 года.

Отмечается, что ключевым моментом выставки станет демонстрация исторического фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

#Владимир Путин #выставка
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