Путин: В России создадут все условия для получения участниками СВО высшего образования

Кадровая программа «Время героев», к которой могут присоединиться участники СВО, станет новой страницей для воспитания управленцев в России. Об этом на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что анонсированная в послании Федеральному Собранию акция будет не разовой, а регулярной. Поэтому те, кто не смог пройти в ее первый сезон, смогут повысить свои знания и попытаться повторно. В стране обеспечат все условия, чтобы участники специальной военной операции могли получить высшее образование.

Президент обратил внимание, что и среди победителей «Лидеров России» есть участники СВО.

«С марта мы начали принимать заявки — уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть, и он будет, достаточно строгий отбор. Но это будет не разовая акция — мы будем ее проводить на регулярной основе», — сказал он.