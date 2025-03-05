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Политика 5 марта 2025 14:14

Путин на коллегии МВД потребовал пресекать каналы нелегальной миграции

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Путин на коллегии МВД потребовал пресекать каналы нелегальной миграции
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел потребовал пресекать каналы нелегальной миграции. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, глава государства поручил профильному ведомству активнее использовать современные механизмы миграционного контроля.

Глава государства также заметил, что обновленную концепцию миграционной политики необходимо принять уже в этом году, причем как можно скорее.

Путин также поделился мнением, что необходимо развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения соотечественников и распространить их на иностранцев, которые хотят перебраться в Россию.

#Владимир Путин #миграция
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