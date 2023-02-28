Путин на коллегии ФСБ назвал главной опорой доверие жителей Донбасса и Новороссии

Необходимо уделить особое внимание становлению органов безопасности на новых территориях России. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на заседании коллегии ФСБ, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что «обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях».

«Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой, – заявил он. – Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора».