Путин на Кавказе, Минниханов на «Ладе» и восторг Лут в Казани: обзор событий недели

Владимир Путин посетил Азербайджан и ряд северокавказских республик России

Фото: kremlin.ru

Возрождение регионов из хаоса: Президент России посетил несколько северокавказских республик

Важное политическое событие недели – рабочая поездка Владимира Путина в Азербайджан и ряд северокавказских республик России.

Сначала, 18 августа Владимир Путин посетил Азербайджан. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждалось, прежде всего, урегулирование азербайджано-армянского конфликта. Российская сторона готова продолжать содействие нормализации отношений Азербайджана с Арменией.

Стороны договорились, что Путин после визита в Азербайджан расскажет Николу Пашиняну о результатах переговоров с Алиевым. Кроме того, в ходе встречи президентов обсуждалась задача увеличения совместного товарооборота, который пока не соответствует потенциалу двух стран. По итогам переговоров Алиев заявил, что принятые в рамках визита Путина документы подтверждают дружеский и союзнический характер отношений РФ и Азербайджана.

Стремление России способствовать урегулированию азербайджано-армянского конфликта вполне естественно – военное противостояние этих республик стратегически не выгодно России в условиях, когда ее большие силы брошены на СВО и противостояние Западу. Визит Путина как раз может решить эту проблему, если Пашинян со стороны Армении прислушается к этим дипломатическим усилиям России. Еще одним положительным итогом визита Путина можно считать то, что 20 августа Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

По дороге из Азербайджана Владимир Путин посетил ряд северокавказских республик: Кабардино-Балкарскую, Северную Осетию-Аланию и Чечню.

В Кабардино-Балкарии он побывал в садоводческом хозяйстве ООО «Агро 07».

В Северной Осетии-Алании Путин – в мемориальном комплексе «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в бесланской школе №1. Путин также встретился с матерями жертв теракта в Беслане и пообщался напрямую на площади у республиканской администрации с жителями Владикавказа. В Чечне Владимир Путин посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова, Российский университет спецназа в Гудермесе и мечеть имени пророка Исы (Иисус Христос в мусульманской традиции).

Столь разноплановая программа визита Путина явила несколько сигналов: Путин продолжает пристально следить за экономическим развитием Северного Кавказа, напоминает о трагических событиях в Беслане двадцатилетней давности, а также держит на контроле подготовку кадров для СВО и публично демонстрирует свое уважение мусульманским традициям.

Ряд публичных заявлений Путина, сделанных им в ходе поездки, обращены ко всем гражданам и союзникам России. Так, он заявил, что Россия добьется своих целей в борьбе с украинскими неонацистами, как добилась целей в борьбе с терроризмом. И Чечня являет собой яркий образец того, как ранее враждебные России силы были здесь побеждены, а сама Чечня не только восстановилась из хаоса и пепла, но и стала одним из лидеров общероссийского патриотизма и там сейчас самый высокий рейтинг у Путина. Такая же судьба может ждать и Украину – ненависть к России должна и может быть преодолена.

Рустам Минниханов совершил рабочий визит в Самарскую область Фото: president.tatarstan.ru

Ах, Самара-городок: зачем Рустам Минниханов ездил к Вячеславу Федорищеву

Событие недели для межрегиональных связей Татарстана – рабочий визит Рустама Минниханова в Самарскую область. Поездка была примечательна тем, что Раис РТ приехал в гости к новичку российского губернаторского корпуса – Президент России Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область в конце мая текущего года.

С точки зрения межрегиональных связей, Татарстан и Самарская область давно и масштабно взаимодействуют друг с другом. Товарооборот между регионами в 2023 году составил 30 млрд рублей. Татарстан поставляет в Самарскую область бензин и дизельное топливо, грузовые и легковые автомобили, продукцию химических предприятий, широкий спектр продуктов питания и других товаров народного потребления, медицинское оборудование и так далее.

Из Самарской области в республику ввозят грузовые и легковые автомобили, кровельные материалы, продукцию АПК, продукцию машиностроения.

Активно сотрудничают с предприятиями области крупные предприятия республики – КАМАЗ, «Татхимфармпрепараты», «ПОЗИС», «Аммоний», «Татспиртпром», «Казанский вертолетный завод», «Судостроительная корпорация «Ак барс» и другие.

Но предела совершенству нет, вот Минниханов и приехал в Самару, чтобы усилить сотрудничество между регионами. Раис РТ посетил «ОДК-Кузнецов», предприятие входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации «Ростех». Здесь разрабатывают, производят и обслуживают двигатели для российской авиации, «Газпрома» и ракет-носителей «Союз».

Любопытный штрих – Вячеслав Федорищев предложил Рустаму Минниханову протестировать Lada Aura, которая производится в Самарской области.

Традиционно, Рустам Минниханов в ходе своих поездок по регионам России не оставляет без внимания местные татарские общины. Руководитель республики встретился с представителями татарской автономии, а также с представителями национально-культурных объединений татар Самарской области. В Самарской области проживает почти 95 тысяч татар. Это более трех процентов от населения всего региона.

В Самарской области работают около 20 общественных объединений татар. Они активно участвуют в общественно-политической жизни региона, а также оказывают поддержку участникам специальной военной операции.

Как видим, визиты Минниханова в регионы строятся по канонической схеме: посещение ведущих предприятий региона, встречи с губернаторами и, обязательно, с татарской общиной. В случае с Самарой добавилось еще и личное знакомство с молодым губернатором, что в той же Самаре было воспринято с энтузиазмом.

«Вы для нас, для молодых губернаторов пример», – подчеркнул 35-летний врио губернатора, обращаясь к Рустаму Нургалиевичу. Так что за светлое будущее добрых и партнерских отношений Самарской области с Татарстаном можно не переживать.

Раис Татарстана совершил рабочую поездку в Закамье республики – в Набережные Челны и Елабугу Фото: rais.tatarstan.ru

Чем живет Восток Татарстана: Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Закамье

На этой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Закамье республики – в Набережные Челны и Елабугу.

Интересно, что вместе с Рустамом Миннихановым в Набережные Челны приехал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

В Набережных Челнах делегация посетила предприятие «Технотрон», которое входит в группу компаний «ТЭМПО». Здесь гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, представил новый цех, выпускающий автокомпоненты, в частности – для «КАМАЗа».

Также Минниханов в Набережных Челнах посетил предприятие «Дарлетто». Компания производит джемы и кондитерские изделия. В 2018-м году этот инвестиционный проект получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР.

Кроме того, он посетил спортивную школу олимпийского резерва «Олимпийский». Сейчас в «Олимпийском» обучаются 1,6 тыс. воспитанников под руководством 33 тренеров.

После Набережных Челнов Рустам Минниханов посетил ряд объектов в историческом центре Елабуги. В городе ведется большая работа по восстановлению исторического облика города. Раис Татарстана осмотрел благоустройство нескольких улиц, ставших популярными среди туристов.

Поездка также была разноплановой: посещение промышленных предприятий, школы олимпийского резерва, исторического центра Елабуги. Лидер республики старается уделять, по возможности, равное внимание всем сторонам жизни татарстанских районов.

С большим размахом в Москве ежегодно отмечаются Дни культуры Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«Душевная атмосфера»: в столице страны прошли Дни культуры Татарстана

С большим размахом в Москве ежегодно отмечаются Дни культуры Татарстана. В этом году они проходили с 20 по 22 августа. Москвичей приглашали на День татарстанского кино, где показали фильмы «Брелок», «Нигез йорт» и «Остазбикә». Проходили концерты, встречи с поэтами и писателями из Татарстана, лекции. Завершился культурный фестиваль торжественным вечером мастеров искусств республики в Московском международном доме музыки.

На заключительном вечере, Рустам Минниханов лично отметил помощь в проектах Татарстана вице-премьера России Марата Хуснуллина, который также присутствовал на торжественном мероприятии. Кроме того, он поблагодарил власти столицы и присутствовавшего в зале мэра Москвы Сергея Собянина за помощь Татарстану по любым вопросам.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал отношения Москвы и Татарстана примером успешного сотрудничества и взаимного уважения, которые всегда связывали глубокие исторические и культурные связи. А Сергей Собянин сделал акцент на деятельности татарской диаспоры в столице страны. Он отметил «душевную» и «домашнюю» атмосферу торжественного вечера. Поблагодарил мэр и Минниханова.

Марат Хуснуллин вручил Рустаму Минниханову Благодарность Президента России Владимира Путина за вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М12 «Восток» и за многолетнюю добросовестную работу.

Вечер продолжился концертной программой, выступлениями мастеров искусств Республики Татарстан. Ведущими выступили Максим Шарафутдинов и Лейсан Дусаева. Гостей мероприятия в этот вечер порадовали своим вокалом Эльмира Калимуллина, Рузиль Гатин, Филюс Кагиров, Дина Гарипова, Ришат Тухватуллин и другие.

Дни культуры Татарстана ежегодно проводятся в Москве уже более десяти лет, с 2012 года. Это еще один показатель тесного сотрудничества двух регионов. Как Москва, так и Республика Татарстан занимают лидирующие позиции в экономическом и социальном развитии. Процветанию обоих регионов способствуют совместные проекты по развитию инфраструктуры, туризма, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. Так что сотрудничество Татарстана и Москвы будет только развиваться дальше и крепнуть.

Высоким гостем, посетившим республику на этой неделе, стала министр сельского хозяйства России Оксана Лут Фото: rais.tatarstan.ru

Сельскохозяйственная Мекка всей России: Татарстан посетила новый министр сельского хозяйства РФ

Татарстан также принимал гостей. На этот раз высоким гостем, посетившим республику, стала министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее визит для Татарстана, традиционно трепетно относящегося к своему сельскому хозяйству, стал большим событием.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр сельского хозяйства России Оксана Лут 23 августа открыли агробиотехнопарк Казанского государственного аграрного университета. Учебно-производственный комплекс площадью 211 га находится в селе Нармонка Лаишевского района.

По словам Лут, сейчас селекция и генетика растений и животных – одни из ключевых направлений в новом национальном проекте по технологической обеспеченности и продовольственной безопасности.

«Мы его готовим. И мы надеемся, что агробиотехнопарк Казанского государственного аграрного университета послужит хорошей площадкой для развития отечественной селекции. Уверены, что агробиотехнопарк станет хорошей площадкой, чтобы создавать новые сорта и гибриды, чтобы студенты учились этому. И дальше шли в аспирантуру, становились научными сотрудниками, чтобы придумывать и создавать новые сорта и технологии», – отметила она.

В создание агробиотехнопарка Казанского государственного аграрного университета Татарстан вложил 501 млн рублей. Уже сейчас с агробиотехнопарком сотрудничают более 40 компаний – они заказывают исследования своих разработок по семенам, новым сортам, биологическим и химическим препаратам.

После министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут побывала на первом всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2024».

«Как я могу оценивать развитие сельского хозяйства в республике? Татарстан — это фактически Мекка сельского хозяйства и науки не только Приволжского федерального округа, но и в принципе всей России, — заявила на форуме министр.

Такое внимание недавно назначенного министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут к Татарстану неслучайно – республика входит в пятерку регионов-лидеров России по производству продукции сельского хозяйства. Располагая 2% сельхозугодий страны, производит 3,5% продукции. Республика самодостаточна по всем основным продуктам питания.

Татарстан является бесспорным лидером по производству молока. Да и в целом, по всем основным видам сельхозпродукции Татарстан стабильно входит в первую десятку регионов (по картофелю, производству яиц, мяса, сахарной свеклы). Так что визит нового министра сельского хозяйства России говорит о той большой роли, которую играет наша республика в продовольственной отрасли страны.