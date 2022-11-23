Путин на год продлил запрет на покупку долей в иностранных компаниях без разрешения ЦБ

Президент России Владимир Путин продлил действие запрета осуществлять без разрешения ЦБ РФ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее ожидалось, что мера будет действовать до 31 декабря этого года. Изменения вносятся в указ Президента от 18 марта «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

Указ вступил в силу со дня публикации.