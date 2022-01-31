Путин на год продлил срок службы первого замминистра юстиции Забарчука

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о продлении на год срока службы первого заместителя министра юстиции страны Евгения Забарчука. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится: «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 12 февраля 2023 года первому заместителю министра юстиции РФ Забарчуку Евгению Леонидовичу».

Евгений Забарчук родился в 1957 году в селе Горбулев Черняховского района Житомирской области. На должность первого заместителя юстиции РФ назначен 5 августа 2021 года.